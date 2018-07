in foto: Castiglioncello. Foto di Toscana Passion

Situata sull'ultimo tratto dei Monti Livornesi, Castiglioncello, è una meta di vacanza amata dai turisti italiani e stranieri. Il grazioso borgo toscano, frazione di Rosignano Marittimo, è anche conosciuto come la "perla del Tirreno" grazie alla sua bellezza ed al suo fascino. Castiglioncello è formato da rocce che si gettano nel mare, intervallate da piccole baie che rivelano spiaggette incantevoli bagnate da un'acqua limpida e trasparente.

Arte e cultura a Castiglioncello

in foto: Castiglioncello. Foto di antmoose

Grazie al suo fascino, Castiglioncello è stato spesso scelta da artisti che hanno trovato qui ispirazione per le loro opere. La cittadina è stata ritratta nei quadri dei Macchiaioli, che dettero vita alla scuola di Castiglioncello. Negli anni 60, poi, la città è diventata famosa poichè protagonista delle scene del film "Il sorpasso" di Dino Risi, e proprio in quel periodo attori importanti come Gassman, Sordi e Mastroianni trascorrevano le loro vacanze estive su queste scogliere. Non a caso il lungomare del borgo è intitolato ad Alberto Sordi.

Castiglioncello ha origini Etrusche e questo popolo ha lasciato numerose testimonianze, come le necropoli e altri resti conservati nel Museo Archelogico Nazionale di Castiglioncello. Tra le cose da non perdere c'è la sua imponente Torre Medicea, una struttura massiccia alta due piani che si poggia sulla pietra. Salendo sulla cima si può godere di uno dei panorami più belli della costa tirrenica, in particolare all'ora del tramonto. Un'altra stuttura interessante di Castiglioncello è l'Oratorio di Sant'Andrea Apostolo, risalente al XVIII secolo, la cui forma esterna ricorda una capanna. Anche il centro storico del borgo è molto bello da visitare. In particolare in Piazza della Vittoria sorge il castello Pasquini, che anche se è stato costruito nel 1889 presenta un aspetto medievale, voluto dal proprietario. All'interno c'è un meraviglioso parco con roseti e varie specie di fiori. Oggi, il castello divenuto di proprietà del comune, è sede di numerose manifestazioni culturali, come il festival teatrale nel mese di luglio.

La città in provincia di Livorno ospita anche la villa Celestina, una costruzione dei primi anni 30 del Novecento. La stuttura oggi ospita il CEA, il Centro di Educazione Ambientale del Comune di Rosignano Marittimo, che organizza molte attività sul tema ambientale.

Castiglioncello offre anhe la possibilità di fare escursioni e trekking nella natura. La città è dominata dal Monte Pelato, cosi chiamato per la sua caratteristica forma, senza punta. Questo monte si può esplorare attraverso un sentiero immerso nella macchia mediterranea. Inoltre Castiglioncello è interamente attraversato da pinete, come la Pineta Marradi, dove si può passeggiare all'ombra dei pini, praticare sport e far divertire i più piccoli nelle aree giochi attrezzate.

Il mare di Castiglioncello

in foto: Mare Castiglioncello. Foto di Toscana Passion

Se cercate un mare spettacolre, Castiglioncello è la meta giusta. Le spiagge di Castiglioncello, fanno parte della Costa degli Etruschi, sono formate da numerose calette incantate, alcune di sabbia e molte altre formate da scogli. Tutte le spiaggette però sono dotate di piattaforme che rendono confortevole la vostra permanenza al mare. Una delle calette più belle è la Baia del Quercetano, formata da piscine naturali e scogli, che si alternano con la sabbia. Altro luogo molto bello è la spiaggia del Fortullino, immersa nel verde, con un area attrezzata a ridosso della spiaggia.

Anche nelle vicinanze si trovano spiagge molto belle, infatti, il litorale di Castiglioncello è lungo all'incirca 4 chilometri e si estende tra i comuni di Rosignano Solvay e Vada. Lungo il litorale di Rosignano la spiaggia ha assunto un colore molto particolare, in realtà dovuto alla presenza di una fabbrica di carbonato di sodio nelle vicinanze. Queste spiagge sono comunque uno spettacolo che richiama centinaia di amanti della tintarella, attratti dal colore caraibico del mare.

Spostandoci un pò nelle vicinanze del porto di Rosignano Solvay si trovano piccole cale, come la spiaggetta Budini Gattai e La Rava. Da Castiglioncello, inoltre si possono raggiungere le bellissime Cala degli Aranci e la Baia di Santa Lucia.

A Castiglioncello c'è anche la possibilità di praticare diversi sport acquatici, come il diving che ogni anno richiama tantissimi appassionati a Chioma.