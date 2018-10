in foto: Festival delle lanterne. Foto di Carlos Adampol Galindo

Anche quest'anno torna uno degli eventi più spettacoli del mondo: il Loi Krathong, quello che noi chiamiamo il festival delle lanterne o delle luci. L'evento si svolge nel mese di Novembre in Thailandia, anche se la festa più grande si svolge a Chiang, durante le notti di luna piena del dodicesimo mese del calendario lunare thai. In realtà il festival è diviso in due parte: il Loy Krathong e il Yi Peng.

Durante il Loy Krathong, vengono offerte al fiume piccole candele galleggianti, formate da composizioni floreali poggiate su una foglia di cocco o su del bamboo. Secondo la credenza popolare quanto più il Loi Krathong si allonterà dalla riva, più l'anno che verrà sarà fortunato. Questo rito crea un'atmosfera molto suggestiva, ma in realtà ha un significato molto più profondo legato alla religione buddista. Le candele, infatti, omaggiano il Buddha, mentre i cesti rappresentano i peccati e le frustazioni che vengono abbandonate. Inoltre la leggenda vuole che i partecipanti al rito si taglino una ciocca di capelli o le unghie per inserirle nel cesto galleggiante, per allontanare la negatività.

in foto: Loi Krathong. Foto di John Shedrick

Nello Yi Peng, invece, vengono accese migliaia di lanterne di carta che si lasciano volare in cielo come auspicio di buona fortuna. Le lanterne sono tutte lavorate a mano e utizzano in piccolo, lo stesso sistema delle mongolfiere. Una candela al centro le scalda facendole gonfiare per poi librarsi tra le stelle. Molti partecipanti scrivono un desiderio sulla lanterna sperano che così si possa realizzare.

in foto: Yi Peng. Foto di Carlos Adampol Galindo

I festeggiamenti del festival delle lanterne durano una settimana, con varie celebrazioni. In particolare, la sera inaugurale vengono liberate le lanterne in cielo ed in acqua, e nei giorni successivi si assiste a spettacoli musicali e altre rappresentazioni, fino ai fuochi d'artificio di chiusura. Non manca l'ottimo cibo di strada thailandse che allieterà le serate. Il festival Loi Krathong è uno spettacolo unico, con centinaia di lanterne che volano ed illuminano il cielo. L'atmosfera che si vive è difficile da spiegare, un vortice di emozioni tra fiaba e realtà, circondati dall'incanto di questo paesaggio puntellato di luci colorate che volteggiano nel cielo e si rispecchiano nell'acqua.

Il festival delle lanterne si svolge in tutta la Thailandia, anche se il luogo più suggestivo di questi riti è Chiang Mai, nel centro buddista Lanna Duthanka, lungo il fiume Ping e nel fossato che circonda la città vecchia. Altre città importanti dove si svolge il festival sono Phuket, su tutte le sue spiagge e nella capitale Bangkok. Altro luogo molto suggestivo è il parco storico di Sukhothai, la prima capitale del Paese, dove migliaia di lanterne illuminano le rovine dell'antica città.