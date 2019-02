in foto: Grotta di Benagil – Foto Pixabay

L'Algarve è una regione portoghese dalla bellezza unica al mondo, che non manca di sorprendere per gli scenari pittoreschi e le sue splendide spiagge. Tra queste, merita un posto d'onore la splendida Grotta di Benagil: una meraviglia naturale che somiglia molto a uno scenario paradisiaco.

In questo luogo incantato le nostre orecchie percepiscono solamente lo sciabordare delle onde che ci rimandano il possente suono dell'oceano. Arrivare al suo interno è come essere racchiusi in un fantasioso scrigno dove l'azzurro trasparente dell'oceano si presenta davanti ai nostri occhi e il blu intenso del cielo si staglia sulla nostra testa. Il tetto della grotta è infatti parzialmente crollato, formando un'apertura circolare da cui filtra la luce del sole che va a proiettarsi sulla sabbia dorata e sull'acqua cristallina, mentre due maestosi archi di pietra segnalano l'ingresso alla caverna.

La tipica conformazione della grotta si deve all'erosione delle onde e delle maree sulle falesie di arenaria. Pareti rocciose circondano questa suggestiva finestra sul cielo creando cerchi concentrici dalle calde sfumature. La sua spiaggia interna, tra le più belle del Portogallo, si estende per oltre cento metri, intensificando il senso di vastità che si respira in questo luogo.

in foto: Spiaggia di Benagil – Foto Wikimedia Commons

La grotta si trova a 150 metri dalla spiaggia di Benagil, un villaggio di pescatori situato tra le cittadine costiere di Carvoeiro e Armação de Pêra, a due ore di macchina da Lisbona. La caverna è raggiungibile in barca oppure a nuoto dalla spiaggia. Tuttavia per raggiungere la grotta a bracciate è necessario essere nuotatori esperti: meglio fare attenzione all'alta marea e alla forza delle correnti. Un'alternativa interessante può essere quella di noleggiare un kayak, anche se la soluzione più comoda è raggiungere la grotta a bordo di un'imbarcazione. Nei mesi estivi si organizzano crociere da Benagil, Armação de Pêra, Marina de Lagoa, Albufeira e Portimão. Durante il tour, che dura all'incirca 2-3 ore, si esploreranno le altre splendide grotte della costa dell'Algarve e sarà possibile avvistare delfini nel loro habitat naturale o esemplari di uccelli. Il periodo migliore per visitare la grotta di Benagil va da settembre a giugno, approfittando delle giornate di sole e del mare calmo. Luglio e agosto, invece, sono i mesi più affollati.