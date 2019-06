in foto: Bologna

Con la fine della scuola arriva il momento delle sospirate vacanze e, insieme, del consueto dilemma di migliaia di genitori, che vorrebbero regalare ai propri piccoli una vacanza indimenticabile senza rinunciare ad avere un po' di tempo per sé. La domanda sorge spontanea: quali sono le destinazioni che soddisfano le esigenze di grandi e piccini? La piattaforma online momondo.it ha raccolto una serie di dati sulle abitudini degli italiani che scelgono di prenotare una struttura nel Belpaese. Da quanto emerso, un quarto degli italiani (26%) sceglie sistemazioni family-friendly, che permettono ai più piccoli di divertirsi in allegria e agli adulti di godersi un meritato relax, il tutto in un contesto ricco di svaghi e attrazioni turistiche. Proprio per questo, momondo ha stilato la classifica delle destinazioni più idonee a offrire soggiorni di qualità alle famiglie.

Regina del podio è Montecatini Terme, la cittadina toscana che costituisce il giusto mix tra storia e cultura, con un occhio di riguardo per il relax grazie ai suoi stabilimenti termali. Medaglia d'argento per Jesolo, meta estiva per eccellenza, nota per i suoi 15 km di spiaggia. Spicca al terzo posto la presenza di una città d'arte come Bologna, meta prediletta dai viaggiatori affamati di cultura… e di buon cibo: non a caso "la Dotta, la Grassa e la Rossa" vanta un meraviglioso centro storico e una succulenta enogastronomia. Segue Lignano Sabbiadoro con il suo mare azzurissimo che detiene il record storico di bandiere blu assegnate e rinnovate di anno in anno. Al quinto posto c'è Milano Marittima, famosa per la movida notturna ma ottima destinazione anche per le famiglie, viste le numerose spiagge attrezzate che permettono di praticare sport acquatici a non finire.

Non sorprende in classifica la presenza di quattro località balneari: Jesolo, Lignano Sabbiadoro, Milano Marittima e Sorrento. Tuttavia la top ten è occupata anche da città d'arte come Bologna, Torino, Roma, Venezia e Milano. Veneto ed Emilia Romagna si configurano come due tra le regioni più family-friendly. La città più economica è risultata Bologna, con soggiorni a partire da 88 €; per chi non bada a spese, la meravigliosa Sorrento presenta le strutture più costose, che sfiorano in media 287 €.

Le 10 destinazioni italiane con il maggior numero di sistemazioni family-friendly secondo momondo.it