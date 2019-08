in foto: Livigno, la regina della classifica – Foto Wikipedia

Le vacanze estive sono spesso e volentieri sinonimo di relax e abbronzatura in spiaggia affollata. Ma c'è chi al caldo torrido e alle spiagge affollate preferisce la tranquillità e le temperature più miti della montagna, per una vacanza che ispira e rigenera. Per ispirare chi cerca un angolo di pace ad alta quota, la piattaforma digitale momondo.it, specializzata nella ricerca di voli e hotel, ha stilato la classifica delle nove destinazioni montane del Belpaese preferite dagli stessi italiani.

A farla da padrone in graduatoria è il Trentino, con ben quattro località delle Dolomiti presenti nella top 9: Bolzano, Madonna di Campiglio, Merano e Selva di Val Gardena. Interessante anche l'interesse per la Lombardia, con due località perfette per gli amanti dello sport e del benessere: regina della classifica è infatti Livigno, in provincia di Sondrio, mentre al quarto posto c'è Bormio, nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Tuttavia la voglia di montagna non è solamente confinata nelle regioni del Nord: in ottava posizione troviamo Pescasseroli, piccolo comune immerso nel Parco Nazionale d'Abruzzo, tra le vette dei Monti Marsicani. Oltre a mete gettonatissime per i loro paesaggi da favola come Cortina d'Ampezzo, i visitatori scelgono di sostare anche in destinazioni vibranti come Courmayeur, che d'estate pullula di appuntamenti culturali, musicali e gastronomici, ma anche Bolzano e Pescasseroli, rinomate per i loro deliziosi centri storici.

Tuttavia gli amanti della montagna decidono di sostare tra valli e pendii solo per pochi giorni. I visitatori dedicano i soggiorni più lunghi a Bolzano e Selva di Val Gardena, dove si trattengono in media 5 giorni, seguite da Cortina d’Ampezzo, Bormio, Madonna di Campiglio e Merano (4 giorni). A Livigno, Courmayeur e Pescasseroli si opta per una formula weekend, con una permanenza media di 3 giorni.

Le 9 destinazioni montane preferite dagli italiani in estate