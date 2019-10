in foto: Sirmione

Il weekend di Ognissanti è alle porte e sono in molti gli italiani pronti a concedersi una vacanza nel Belpaese al suono della domanda "Dolcetto o scherzetto"? La piattaforma digitale momondo.it, punto di riferimento per la ricerca di voli e hotel, ha identificato le 10 località tricolore più popolari per l'ultima pausa prima di Natale. Analizzando i dati sulle ricerche di hotel a 3 e 4 stelle, il portale ha evidenziato risultati a tratti sorprendenti. Infatti al secondo posto, inaspettatamente, si piazza una meta wellness come Sirmione: la località termale sul lago di Garda riesce a scalzare città d'arte come Milano e Venezia. In prima posizione, tuttavia, c'è l'immancabile Roma: con il suo fascino senza tempo, la città eterna è una meta che attrae ogni tipo di turista. Tra le regioni, risultano certamente gettonate la Lombardia, la Toscana e l'Emilia Romagna, che vantano due località a testa in top ten.

in foto: Roma

Dove prenotare per risparmiare in vista del ponte di Ognissanti? Le mete italiane più economiche per Halloween risultano essere Riccione e Bologna. Nella prima, il prezzo medio a notte in hotel è di 35 €, il 36% in meno rispetto allo scorso anno. Nella città delle torri, invece, si spende mediamente 73 € a notte. L'affascinante Lucca, città d'arte nota per le sue mura percorribili anche in bici, è invece la destinazione più cara: una notte in hotel costa in media 147 €. Nell'altra splendida città toscana in top ten, Firenze, si spende in media 102 € a notte, il 21% in meno rispetto al 2018. Chi opta per una vacanza wellness a Sirmione non resterà deluso: di solito i viaggiatori del Belpaese scelgono soggiorni molto brevi nella città termale, ma rispetto al 2018 risparmieranno fino al 24%.

Top 10 delle destinazioni italiane preferite dagli italiani per il ponte di Ognissanti