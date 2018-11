in foto: Hallstatt . Foto di Julius_Silver

L'Austria coi suoi paesaggi mozzafiato, le sue città d'arte, le sue specialità culinarie è una meta imperdibile per chi è alla ricerca di atmosfere incantate. I panorami dell'Austria sono talmente belli da far perdere la testa anche a chi non ama particolarmente la montagna. Una meta perfetta per una fuga d'amore tra scenari naturali spettacolari, paesi che sembrano usciti da una favola e città d’arte incantevoli. Ecco quali potrebbero essere le tappe per un viaggio romantico in Austria.

Vienna

in foto: Cattedrale di Santo Stefano, Austria. Foto di domeckopol

Vienna è la città più famosa dell'Austria ed è considerata una delle città più romantiche del mondo. Un centro moderno, sospeso tra passato e presente, che custodisce numerose bellezze. Affascinante è il centro storico con i numerosi musei e le tante gallerie d'altre. Il Duomo con il suo Campanile dominano il centro, insieme all'imponente palazzo dell’Hofburg, la reggia di Schönbrunn, il parco del Prater con la celebre ruota panoramica. In tema di atmosfere romantiche, durante un viaggio a Vienna non può mancare una visita al Castello del Belvedere, al cui interno si trova la Österreichische Galerie Belvedere, il museo che conserva i capolavori di Klimt.

Hallstatt

in foto: Hallstatt, Austria. Foto di Ncsakany

Adagiato sulle sponde del lago Hallstätter See e circondato da imponenti montagne, Hallstatt è un borgo dall’atmosfera magica. Il luogo è situato nel distretto di Gmunden nell'Alta Austria, ed è popolato da meno di 1000 abitanti. Per la sua bellezza la città di Hallstatt è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. In passato la sua magia era ancor più marcata, poichè il borgo poteva essere raggiunto solo dal lago tramite imbarcazioni e la prima strada che attraversa la riva occidentale fu costruita solo nel 1890.

Graz

in foto: Graz. Foto di Marco Verch

Altra località austriaca degna di nota è Graz, una perla che brilla tra le colline. Il centro storico è ricco di locali caratteristici dove vivere l'atmosfera autentica della città e gustare le buonissime specialità culinarie. Graz è una cittadina da visitare a piedi tra stili architettonici che si intrecciano tra loro. Da non perdere il Palazzo Attems, in stile barocco e il Duomo con l'esterno in stile barocco e l'interno in stile gotico – barocco. Sulla cima di una collina sorge il fiabesco Castello Gradec, raggiungibile con la funicolare o tramite una scala composta da 250 gradini.

Salisburgo

in foto: Salisburgo. Foto di Roberto Ferrari

Salisburgo è situata sulle rive del fiume Salzach nelle vicinanze del confine Bavarese. La città, dopo Vienna, è il secondo centro più importante dell'Austria, scelto da milioni di viaggiatori per una vacanza o un fine settimana nella regione Europea. La città deve la sua fama anche al celebre musicista Mozart, al quale ha dato i natali. Per omaggiare il grande compositore a Salisburgo vengono organizzati numerosi concerti ed eventi culturali. Oltre al grazioso centro storico a Salisburgo, è da visitare l'imponente fortezza di Hohensalzburg raggiungibile salendo su una suggestiva funicolare. Arrivati in cima si pgode di un panorama meraviglioso che ha pochi paragoni al mondo.

Innsbruck

in foto: Innsbruck. Foto di James Cridland

Continuando il nostro viaggio per le bellezze dell'Austria non poteva mancare Innsbruck, la città considerta il gioiello del Tirolo. In questa città tradizione e modernità convivono e l'arte si materializza ad ogni angolo. Innsbruck è da sempre la meta ideale per gli amanti dello sci, ma anche per chi cerca qualche giorno di relax immersi in un'atmosfera suggestiva. Il momento più magico è però nel periodo natalizio, quando vengono organizzati i mercatini di Natale di Innsbruck. Nella città austriaca vengono allestiti ben 6 mercatini, dove si respira la vera aria del Natale, con bancarelle addobbate dove trovare regali di Natale unici e gustosissime delizie per il palato.

Bregenz e il Lago di Costanza

in foto: Bregenz e il lago di Costanza. Foto di böhringer friedrich

Una città dai contorni romantici, affacciata sul Lago di Costanza. Bregenz è situata in una baia ed è famosa per la sua architettura moderna in contrasto con la natura circostante. In questa bella città dell'Austria si può fare un giro in battello fino all'isola di Lindau e all’isola dei fiori di Mainau. Inoltre si può raggiungere il Festspielbuehne, il maestoso anfiteatro che galleggia sul lago dove si svolgono i famosi festival di musica della città.