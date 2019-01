in foto: Rottnest Island – Foto di Graeme Churchard

Rottnest Island è un'incantevole isola del Western Australia. Conosciuta dai locali con il nome di Rotto, si trova a 11 km al largo della costa di Perth, tra distese di sabbia, scogliere pittoresche e un mare limpidissimo. La natura domina sovrana nell'isola: l'entroterra è dominato da basse colline con folti cespugli di vegetazione che ricorda la macchia mediterranea. Le automobili sono bandite in questa piccola oasi dove è possibile spostarsi in bicicletta attraverso percorsi agevoli, poiché le strade sono asfaltate. Per esplorare l'isola, oltre a noleggiare una bici, è possibile fare un tour in segway.

in foto: Quokka – Foto Pixabay

Cosa vedere a Rottnest Island? Fiore all'occhiello è la fauna locale. Protagonista assoluto è il quokka, un simpatico marsupiale denominato "l'animale più felice del mondo". Molto docili e amichevoli, questi piccoli mammiferi posano spesso e volentieri per un selfie con i turisti. In questo ecosistema così delicato è presente anche il potoroo di Gilbert, piccolo marsupiale a rischio di estinzione. Rottnest Island ospita anche rettili, anfibi e varie specie di uccelli.

in foto: Parakeet Bay – Foto di Graeme Churchard

L'isola presenta bellissime spiagge in cui è possibile farsi il bagno tutto l'anno. Le baie sono raggiungibili in bicicletta o lungo appositi sentieri collegati alla strada principale. Tra le spiagge più belle c'è Little Salmon Bay sulla costa meridionale: una distesa di candida sabbia lambita da acqua cristallina, ideale per una rilassante nuotata o per fare snorkeling tra pesci, alghe e coralli. A Cathedral Rocks si possono avvistare le foche, mentre Parakeet Bay è un'altra bellissima spiaggia raggiungibile dal porto dove è possibile prendere il sole in compagnia di simpatici quokka. West End, il punto più a ovest dell'isola, è uno spettacolo per gli occhi, con le sue pittoresche scogliere e il mare azzurrissimo.

in foto: Baia a Rottnest Island – Foto Wikimedia Commons

Come arrivare a Rottnest Island? È possibile raggiungere l'isola in traghetto. La corsa in ferry ha una durata di 25 minuti da Fremantle, 45 minuti da Hillarys Boat Harbour, nei sobborghi settentrionali di Perth, oppure 90 minuti dal Barrack Street Jetty di Perth.